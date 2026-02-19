type here...

Trump afferma che gli Stati Uniti contribuiranno con 10 miliardi di dollari al Consiglio per la Pace

AgenPress. Trump ha affermato che gli Stati Uniti contribuiranno con 10 miliardi di dollari al Consiglio per la pace. “Abbiamo avuto un grande sostegno per quella cifra”, ha detto. “E quella cifra è molto piccola se la si confronta con il costo della guerra”.

Il presidente degli Stati Uniti non è entrato nei dettagli sulla destinazione dei fondi. Nel suo discorso inoltre, ha affermato che i leader di diverse nazioni, tra cui Kazakistan, Azerbaigian, Emirati Arabi Uniti, Marocco, Bahrein, Qatar, Arabia Saudita, Uzbekistan e Kuwait, “hanno tutti contribuito con oltre 7 miliardi di dollari al pacchetto di aiuti”.

“Fantastico. Grazie ragazzi”, ha detto Trump, aggiungendo che “molti altri stanno contribuendo… Questo è il nostro primo incontro”.

