Unarma. Sicurezza e organici: basta polemiche strumentali

AgenPress. Nel corso dell’inaugurazione dell’anno accademico 2025-2026 della Scuola Ufficiali Carabinieri, il Comandante Generale dell’Arma ha evidenziato una carenza di circa 10.200 unità, pari a quasi l’8,5% della forza prevista, spiegando come il deficit sia conseguenza delle politiche di spending review e del blocco del turnover adottati negli anni passati. Un richiamo tecnico e istituzionale, non politico.

Ancora una volta assistiamo al tentativo di trasformare un’analisi oggettiva in una polemica di parte — dichiara Antonio Nicolosi, segretario generale di Unarma —.

La carenza di organico non nasce oggi e non può essere attribuita al governo di turno. È il risultato di scelte risalenti nel tempo, che nulla hanno a che vedere con lo scontro politico attuale». «La sicurezza non ha colore politico — prosegue Nicolosi —.

I cittadini non si tutelano in base alle appartenenze, ma grazie alla presenza concreta delle donne e degli uomini in uniforme sul territorio. Strumentalizzare questi dati significa solo creare confusione».

«Serve invece responsabilità istituzionale e continuità nelle scelte — conclude Nicolosi — per colmare definitivamente il deficit di personale e garantire piena efficienza al servizio della collettività. Su questi temi non servono tifoserie, ma serietà».