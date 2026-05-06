Criminalità, Ostellari: “Operazioni di altissimo livello in Veneto contro la criminalità”

AgenPress. “Operazioni di altissimo livello quelle condotte oggi dalle Forze dell’Ordine in Veneto contro traffico di stupefacenti, immigrazione clandestina e criminalità organizzata.

A Padova la Squadra Mobile ha arrestato tre cittadini albanesi trovati in possesso di oltre 2 kg di cocaina; la Squadra Mobile di Venezia ha arrestato a Tirana un narcotrafficante ricercato a livello internazionale. Ancora a Padova, Guardia di Finanza e Polizia Locale hanno arrestato 8 persone e denunciato 24 soggetti al termine di una complessa indagine contro traffico di droga, gioco d’azzardo e immigrazione clandestina. A Treviso le Fiamme Gialle hanno sequestrato ingenti quantitativi di metanfetamina ed ecstasy provenienti dai Paesi Bassi.

Una serie di colpi durissimi alla criminalità, frutto di operazioni ben coordinate ed estremamente efficaci. Alle Forze dell’Ordine coinvolte e alla Magistratura va il nostro ringraziamento per il lavoro straordinario che svolgono ogni giorno per garantire sicurezza e legalità nei nostri territori. Lo Stato c’è e questo Governo continua ad agire per garantire i cittadini perbene.”

Così Andrea Ostellari, Sottosegretario alla Giustizia.