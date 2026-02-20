1 siriano su 4 vive in condizioni di povertà estrema

Dichiarazione di Muzoon Almellehan, Goodwill Ambassador dell’UNICEF

AgenPress. Ho lasciato la Siria da bambina, stringendo i miei libri di scuola, in cerca di sicurezza e pensando che la mia casa non sarebbe mai più stata una realtà per me. La settimana scorsa sono tornata nel mio Paese, non come rifugiata, ma come Goodwill Ambassador dell’UNICEF.

(…) Secondo un recente sondaggio dell’UNICEF un adolescente siriano su tre di età compresa tra i 15 e i 19 anni è stato sfollato almeno due volte, e che la ricerca della sicurezza è il motivo più comune della fuga. Per questi bambini, la scuola non è solo un luogo dove imparare. È protezione. È stabilità. È speranza.

Sebbene in alcune zone i combattimenti su larga scala siano diminuiti, i bambini continuano ad affrontare rischi quotidiani dovuti ai residuati bellici esplosivi, alle infrastrutture danneggiate e ai servizi sovraccarichi. Sono stati registrati quasi 1.000 incidenti causati da ordigni esplosivi, che hanno provocato quasi 1.800 vittime, tra cui almeno 193 bambini uccisi e 466 feriti.

La portata di ciò che i bambini hanno dovuto sopportare è sconcertante. Più di 4 milioni di siriani rimangono internamente sfollati fuori dai campi. Altri 1,35 milioni vivono in campi per sfollati. 1 siriano su 4 vive in condizioni di estrema povertà e due terzi della popolazione si trovano al di sotto della soglia di povertà del reddito medio-basso.

L’istruzione rimane la priorità più urgente. Senza sicurezza, i bambini non possono imparare. Senza scuola, non c’è futuro. Eppure, milioni di bambini siriani continuano a non frequentare la scuola perché le strutture sono state danneggiate o distrutte, perché le loro famiglie sono troppo povere, perché sono stati sfollati più volte. Molte aule sono sovraffollate e i bambini vengono costretti a lavorare solo per aiutare le loro famiglie a sopravvivere.

Le ragazze sono particolarmente a rischio di abbandono scolastico, di matrimoni precoci, di perdere il futuro che meritano. Quando le ragazze imparano, le famiglie si riprendono più rapidamente, le comunità diventano più forti e le economie migliorano. Investire nell’istruzione delle ragazze significa investire nella ripresa della Siria.

Gli investimenti internazionali sono fondamentali per rafforzare la ripresa e la ricostruzione in tutta la Siria. Un sostegno costante è fondamentale per ripristinare i sistemi che forniscono servizi di base essenziali, come l’istruzione, l’acqua e i servizi igienico-sanitari, la salute, l’alimentazione, il benessere sociale e la protezione sociale. I cittadini della Siria non possono farcela da soli.

L’UNICEF sta lavorando in tutta la Siria e nei paesi vicini per raggiungere questi bambini. Stiamo ripristinando le scuole, ripristinando i sistemi idrici, fornendo servizi sanitari e nutrizionali, sostenendo la salute mentale e l’assistenza psicosociale e aiutando i bambini a tornare a studiare.

Insieme ai partner locali sul campo, stiamo anche investendo nello sviluppo delle competenze, nella formazione professionale e nei percorsi di inserimento lavorativo per i giovani, perché la ripresa della Siria sarà costruita dai suoi giovani.

Ma ecco la dura verità: la mancanza di finanziamenti è ora una delle maggiori minacce per i bambini siriani. I bisogni rimangono immensi, mentre i finanziamenti stanno diminuendo. Sappiamo cosa funziona. Sappiamo come ripristinare le scuole, i servizi essenziali e sostenere il recupero dei bambini. Ciò che ci manca è l’investimento sostenuto per farlo su larga scala.

La pace e la sicurezza non sono privilegi. Sono il punto di partenza per il futuro di ogni bambino. Ogni bambino in Siria merita di crescere in sicurezza, di imparare, di sognare e di ricostruire. È un loro diritto ed è nostra responsabilità renderlo realtà. Dobbiamo continuare a tenere viva l’attenzione sulla Siria, affinché non venga dimenticata”.