Sen. Dott. Domenico Scilipoti Isgrò: “A Gaza emergenza sanitaria e umanitaria. La comunità internazionale agisca subito”

AgenPress. Le condizioni igienico-sanitarie nella Striscia di Gaza stanno raggiungendo livelli critici. Secondo le ultime segnalazioni provenienti dal territorio, alla già drammatica carenza di acqua potabile, cibo e assistenza medica si aggiunge una preoccupante proliferazione di ratti e insetti, con episodi di bambini punti e morsi durante la notte.

Si tratta di un ulteriore aggravamento di una crisi umanitaria che colpisce in modo sproporzionato i più vulnerabili: i bambini, gli anziani, i malati. L’assenza di sistemi di smaltimento dei rifiuti, il collasso delle infrastrutture idriche e il sovraffollamento nei rifugi stanno favorendo la diffusione di malattie infettive e vettoriali.

Le richieste di Unione Cristiana:

-Intervento sanitario immediato: è urgente l’ingresso di squadre mediche, farmaci, disinfestanti e materiali per il controllo dei vettori. L’OMS, la Croce Rossa e le agenzie ONU presenti sul terreno devono poter operare senza ostacoli.

-Corridoi umanitari protetti: serve garantire l’apertura stabile di corridoi per l’ingresso degli aiuti e l’evacuazione dei casi più gravi, in particolare minori e pazienti cronici.

-Ripristino dei servizi essenziali: acqua, fognature, raccolta rifiuti e energia sono la base per fermare il diffondersi delle epidemie. La comunità internazionale deve sostenere con risorse concrete il ripristino di queste infrastrutture.

-Tutela dei minori: i bambini di Gaza non possono pagare il prezzo più alto di un conflitto che non hanno scelto. Chiediamo che siano prioritari nei programmi di assistenza e protezione.

“La situazione a Gaza richiede una risposta che vada oltre le divisioni politiche”, dichiara il Sen. Domenico Scilipoti Isgrò. “Di fronte alla sofferenza dei bambini e delle famiglie civili, il dovere dell’umanità è anteporre la vita e la salute a ogni altra considerazione. L’Italia e l’Europa devono farsi promotrici di un’azione rapida e coordinata, in stretto raccordo con ONU e organizzazioni umanitarie. Non possiamo abituarci al dolore. La dignità umana non ha bandiera”.

Unione Cristiana rinnova l’appello a tutte le parti affinché sia garantito pieno accesso agli operatori umanitari e sia posto al centro il principio di protezione dei civili, come previsto dal diritto internazionale umanitario.

Lo dichiara in una nota il Sen. Dott. Domenico Scilipoti Isgrò, Presidente di Unione Cristiana.