L’Università del Nebraska curerà i passeggeri statunitensi della nave Hondius sospettati di essere affetti da Hantavirus

AgenPress. I cittadini statunitensi a bordo della nave da crociera Hondius, dove si è verificato il focolaio di hantavirus, saranno sottoposti a esami in Nebraska al loro ritorno in patria, secondo quanto riportato in un comunicato dell’University of Nebraska Medical Center.

“Il Nebraska Medicine e l’University of Nebraska Medical Center sono stati incaricati dalle autorità federali di accogliere e monitorare i cittadini statunitensi provenienti dalla nave da crociera associata a un focolaio di hantavirus”.

“Questi individui saranno tenuti sotto osservazione presso l’Unità di Quarantena Nazionale, situata nel campus del Nebraska Medical Center .”Al momento, le persone monitorate stanno bene e non presentano sintomi di malattia.”

L’esperto ha spiegato che i passeggeri della MV Hondius rappresentano un pericolo soprattutto gli uni per gli altri, poiché potrebbero essere entrati in contatto con persone precedentemente infette a bordo, pur non manifestando ancora i sintomi della malattia.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha segnalato otto casi confermati di hantavirus tra le persone a bordo della nave da crociera Hondius. Tre degli infetti sono deceduti. Secondo il ministro della Salute sudafricano gli specialisti hanno identificato il ceppo virale responsabile dei decessi come il ceppo Andes, che può diffondersi attraverso il contatto umano ravvicinato.

Gli hantavirus sono una famiglia di virus che infettano principalmente i piccoli mammiferi, ma possono trasmettersi anche all’uomo. Nei casi più gravi, gli individui infetti possono sviluppare danni polmonari, insufficienza cardiaca e febbre emorragica.