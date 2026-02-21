Bimbo Napoli, Schillaci: “Profondamente addolorato, vicini alla famiglia”

AgenPress. “La morte del piccolo Domenico mi addolora profondamente. Non ci sono parole che possano consolare di fronte a una così grave perdita, resta il sentimento di vicinanza umana e istituzionale verso una famiglia duramente colpita e il rispetto per il ricordo di un bambino che ha commosso l’Italia intera.

In questo momento di immenso dolore, ci stringiamo alla sua mamma e al suo papà ai quali rivolgo, a nome mio e di tutto il Servizio Sanitario Nazionale, un pensiero di affetto, rispetto e sincera vicinanza”.

È quanto dichiara il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.