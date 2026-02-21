Pianese (COISP): “Non vogliamo nessuno scudo penale, ma tempi di garanzia nei processi e tutela sulle spese legali”

AgenPress. “Assistiamo a una continua aggressione verbale nei confronti di qualsiasi cosa facciano le forze di polizia. Parlare subito dopo i fatti rende tutto più complesso. Non vogliamo alcuno scudo penale né giudiziario: dobbiamo essere sottoposti, come tutti i cittadini, alle leggi italiane. Scendiamo in strada non per difendere interessi, ma per gestire l’ordine e la sicurezza nazionale”.

Queste le parole di Domenico Pianese, membro del COISP, su Radio Cusano Campus, nel corso del programma “Battitori Liberi”, condotto da Gianluca Fabi e Savino Balzano.

“Ci sono due temi. Il primo è non lasciare l’uomo delle forze di polizia con una spada di Damocle per un’accusa, con processi che durano anni, quindi ottenere dei tempi di garanzia per esaurire il processo. Il secondo è immaginare una tutela economica da parte dello Stato dal punto di vista legale, per mettere al riparo le famiglie delle forze di polizia”, ha proseguito Pianese. “Oggi mancano 10 mila carabinieri e 12 mila poliziotti. È un problema che nasce dal 2009, aggravato poi dalla legge Madia che ha tagliato gli organici. Rimetterli in piedi non è semplice. Già ora riusciamo a coprire al 100% il turnover e nel 2026 per la prima volta avremo più assunzioni che pensionamenti”.

“Il centro in Albania se fosse sfruttato come previsto all’origine, potrebbe avere effetti positivi sull’immigrazione illegale. I centri hanno infatti anche un fattore disincentivante rispetto all’immigrazione clandestina”, ha concluso Pianese. “Da cittadino e da rappresentante sindacale penso si sia fatto di tutto per non rendere questi centri efficienti. Dal sistema giudiziario c’è stata un’avversione fin dall’inizio. In molti Paesi guardano a quel modello come un modello da ripetere, da noi invece c’è avversione politica e giudiziaria”.