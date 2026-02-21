Scontri Torino: USIF, “Il rispetto delle persone in divisa è misura della qualità democratica”

AgenPress. In relazione alle dichiarazioni rese da un esponente del Partito dei CARC nel corso della trasmissione Fuori dal Coro, in onda su Rete 4 del gruppo Mediaset, sui fatti avvenuti a Torino il 31 gennaio scorso, l’USIF – Unione Sindacale Italiana Finanzieri richiama l’attenzione sul valore della responsabilità nel linguaggio pubblico, soprattutto quando riferito a operatori dello Stato rimasti feriti durante manifestazioni di piazza.

“Il pluralismo e la libertà di espressione sono pilastri irrinunciabili”, afferma il Segretario Generale Vincenzo Piscozzo, “ma non può mai venir meno il rispetto della dimensione umana di chi svolge funzioni a tutela della collettività”.

L’USIF evidenzia come gli appartenenti alla Guardia di Finanza e, più in generale, al comparto sicurezza, rappresentino un presidio dello Stato di diritto e operino quotidianamente per garantire l’esercizio delle libertà costituzionali, incluso il diritto di manifestare.

“Il punto non è il confronto tra opinioni, che è il cuore della democrazia”, prosegue Piscozzo, “ma la necessità che tale confronto non smarrisca mai il riconoscimento della dignità personale e professionale delle donne e degli uomini in divisa”.

L’USIF esprime quindi vicinanza a tutti gli operatori rimasti feriti negli scontri di Torino e ribadisce che il rispetto della persona costituisce il primo fondamento della convivenza civile e della credibilità delle istituzioni.

“Le parole contribuiscono a costruire il clima del Paese”, conclude il Segretario Generale, “e il rispetto reciproco rappresenta la condizione essenziale per un dialogo pubblico serio, autorevole e all’altezza dei valori democratici che tutti siamo chiamati a difendere”.