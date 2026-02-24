Zelensky: “Putin non ha vinto questa guerra”

AgenPress. “Oggi ricorrono esattamente quattro anni da quando Putin ha iniziato la “sua guerra” contro l’Ucraina.

Zelensky ha ricordato il 24 febbraio 2022, descrivendolo come “il giorno più lungo della nostra vita”. “Quando abbiamo superato il primo giorno di guerra. Il giorno più lungo della nostra vita. Poi un altro. E un altro ancora. Poi una settimana. Due settimane. E poi un mese. E abbiamo visto la primavera”.

“E non perché siamo tutti impavidi o fatti d’acciaio: siamo tutti esseri umani e quel giorno ognuno di noi, tutti gli ucraini, ha provato paura e dolore, molti erano sotto shock e molti non sapevano cosa dire”.

“Guardando indietro all’inizio dell’invasione e riflettendo su oggi, abbiamo tutto il diritto di dire: abbiamo difeso la nostra indipendenza, non abbiamo perso la nostra statualità, Putin non ha raggiunto i suoi obiettivi”.

Zelensky ha inoltre elogiato il coraggio e il sacrificio del popolo ucraino che è andato a “difendere la bandiera blu e gialla” invece di “alzare quella bianca”.

“Mi piace molto la frase che tutti stavano postando all’epoca, una sorta di riassunto della prima fase della guerra quando l’Ucraina disse: ‘Pensate che sia caduta in ginocchio? Mi sono appena allacciata gli stivali tattici'”.