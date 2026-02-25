Trump: “L’Iran sta cercano di acquisire armi in grado di colpire gli Stati Uniti”

AgenPress. Donald Trump ha accusato l’Iran di voler acquisire armi in grado di colpire gli Stati Uniti, nonostante abbia assicurato nel suo discorso integrale al Congresso di “preferire” la via diplomatica per risolvere il conflitto con Teheran.

La Repubblica islamica “ha già costruito missili che possono minacciare l’Europa e le nostre basi” in Medio Oriente e “sta lavorando per costruire missili che potrebbero presto essere in grado di raggiungere gli Stati Uniti”, ha affermato il repubblicano, che di recente ha inviato in Medio Oriente la più grande forza aerea americana schierata dalla guerra in Iraq del 2003.

“Li abbiamo avvertiti di non tentare in futuro di ricostruire il loro programma di armamenti, in particolare le armi nucleari”, ha aggiunto, sebbene Teheran abbia negato per decenni che il programma di energia nucleare del Paese abbia tale scopo.

Gli iraniani “continuano comunque” e cercano di realizzare “le loro ambizioni nefaste”, ha insistito il presidente americano, che allo stesso tempo ha assicurato che la sua “preferenza” è quella di risolvere il conflitto “attraverso la diplomazia”.

“La mia preferenza è che questo problema venga risolto attraverso la diplomazia, ma una cosa è certa: non permetterò mai al principale sponsor mondiale del terrorismo di acquisire un’arma nucleare”, ha insistito.

“Siamo in trattative con loro. Vogliono raggiungere un accordo, ma non abbiamo ancora sentito quelle parole chiave: ‘non avremo mai un’arma nucleare'”, ha aggiunto.

Teheran, pur negando di avere l’ambizione di dotarsi di un arsenale nucleare, insiste sul suo diritto ad avere un programma nucleare pacifico per scopi energetici e scientifici, in base al Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP), da essa firmato.

Secondo un rapporto del Congresso americano pubblicato lo scorso anno, le armi in possesso delle forze armate iraniane hanno una gittata effettiva fino a 3.000 chilometri, in altre parole non si avvicinerebbero nemmeno al territorio americano.