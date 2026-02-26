Caso Rogoredo, Serra: “Ci sono mele marce, ma i poliziotti non sono tutti così. La polizia non ha bisogno di tifo dalla politica”

AgenPress. “Le forze dell’ordine sono oltre 350 mila, come una città, ed è fisiologico che in un numero così grosso ci siano dei delinquenti. Mi fa dolore però che la gente possa pensare che siano tutti così: questo è da escludere. Sono 4, 10, 100 delinquenti, ma non è un problema strutturale. Sono fiducioso che il Capo della Polizia, il Ministro, in quanto ex Prefetto di Roma, e il Comandante dei Carabinieri metteranno subito mano sulla vicenda”.

Queste le parole di Achille Serra, già prefetto di Roma, su Radio Cusano, nel programma “Battitori Liberi”, condotto da Gianluca Fabi e Savino Balzano.

“Questa gente va immediatamente condannata, ha sparato e non servono altre prove. A questo punto continuare a parlarne forse non è un fatto positivo: la magistratura deve fare il suo, deve rinviare a giudizio e condannare. Questa condanna è anche un freno per le altre mele marce, che indubbiamente ci sono”, ha proseguito Serra. “Le diatribe politiche non aiutano il problema della sicurezza e non aiutano i proclami fatti un minuto dopo senza aver valutato la situazione. Il punto è che la polizia non ha bisogno del tifo della politica. Quando c’è un errore da parte della magistratura va sottolineato, quando c’è un errore da parte delle forze dell’ordine anche, ma senza proclami e senza diatribe tra opposizione e maggioranza”.

“Mi fa male pensare che le forze dell’ordine vengano viste con diffidenza, perché non vengono evidenziate le attività sane e i rischi che corrono. Le forze dell’ordine sono carenti per organico e stipendio, e questo non dipende dai governi di destra o sinistra: i soldi non ci sono, bisogna prendere atto di questo”, ha concluso Serra. “La non iscrizione automatica nel registro degli indagati delle forze dell’ordine al momento mi lascia un po’ perplesso. Bisogna valutare sempre caso per caso: sugli agenti c’è sempre un pugno duro e non va bene. Ci sono scontri violentissimi nei quali a pagare sono solo gli agenti, sia fisicamente sia sul piano giudiziario. Penso malissimo di chi non ha denunciato Cinturrino, andava fermato prima, è da condannare la situazione di questi poliziotti. Doveva essere arrestato già quando ha sparato”.