Codacons denuncia primo caso di pubblicità occulta. Esposto ad Agcom contro Dargen D’Amico

AgenPress. E’ Dargen D’Amico il primo cantante di Sanremo a finire nella trappola della pubblicità occulta. Lo denuncia il Codacons, che presenta oggi un esposto all’Agcom chiedendo di aprire una indagine e sanzionare l’artista.

Come segnalato nei giorni scorsi dall’associazione, la presenza di bonus del Fantasanremo legati a noti marchi commerciali sponsor del fantasy game realizza una forma di pubblicità occulta quando un cantante sale sul palco dell’Ariston pubblicizzando anche indirettamente uno dei brand sponsor del gioco – spiega il Codacons – Ed è esattamente ciò che è successo nella serata di ieri del Festival, quando Dargen D’Amico si è esibito indossando il fiore arancione pubblicizzato dal marchio Aperol e che, secondo il regolamento del Fantasanremo, assegna un bonus da 10 punti “ai cantanti che indossano o portano sul palco un fiore arancione”.

E che si tratti di un messaggio pubblicitario lo confermano le stesse pagine social dei Aperol Italia, azienda che in queste ore sta sponsorizzando su Instagram lo stesso fiore indossato ieri dal cantante, una gerbera arancione, richiamando inoltre proprio l’esibizione di ieri di D’Amico.

Per tali motivi il Codacons ha deciso di presentare un esposto all’Autorità per le comunicazioni affinché valuti se il comportamento di Dargen D’Amico, attraverso richiami indiretti ad un noto marchio commerciale sponsor del Fantasanremo, possa rappresentare una forma di pubblicità occulta a danno dei telespettatori, e in tal caso elevare la relativa sanzione che quest’anno, come previsto dal regolamento Rai, dovrà essere pagata dagli stessi artisti autori di irregolarità.