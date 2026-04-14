type here...

Gasolio a 2,154 euro al litro. Benzina a 1,785 euro, ma incombe rischio petrolio

Consumatori
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Prezzi poco mossi oggi sulla rete stradale, con i listini di benzina e gasolio che, dopo l’altalena delle quotazioni del petrolio, registrano aggiustamenti minimi rispetto ai prezzi di ieri. Lo afferma il Codacons sulla base dei dati regionali del Mimit.

Oggi il prezzo medio del gasolio, considerando anche le province di Trento e Bolzano, si attesta in Italia a 2,154 euro al litro, con una riduzione di appena 7 millesimi di euro rispetto a ieri, mentre la benzina costa in media 1,785 euro/litro, solo 3 millesimi in meno.

In autostrada il diesel si attesta a 2,187 euro/litro (-4 millesimi), la benzina a 1,813 euro/litro (-2 millesimi).

Per il gasolio gli unici ribassi degni di nota si registrano a Bolzano (-1,3 centesimi di euro), Sicilia (-1,2 cent) e Trento (-1 cent), mentre in tutte le altre regioni sia per il diesel che per la benzina gli aggiustamenti dei listini sono infinitesimali e quindi impercettibili agli automobilisti che fanno il pieno.

Il trend discendente dei listini alla pompa ha rallentato il passo e si è quasi fermato, ma il rischio concreto è che, in assenza di un accordo sullo stretto di Hormuz, il petrolio torni ad impennarsi portando nei prossimi giorni ad una nuova ondata di rialzi su tutta la rete – conclude il Codacons.

 

prezzi 13.4.2026prezzi 14.4.2026
Abruzzo2,1502,144-0,006
Basilicata2,1572,152-0,005
Bolzano2,1942,181-0,013
Calabria2,1712,167-0,004
Campania2,1552,148-0,007
Emilia Romagna2,1722,163-0,009
Friuli Venezia Giulia2,1712,168-0,003
Lazio2,1422,136-0,006
Liguria2,1552,151-0,004
Lombardia2,1692,160-0,009
Marche2,1392,133-0,006
Molise2,1712,166-0,005
Piemonte2,1592,151-0,008
Puglia2,1612,160-0,001
Sardegna2,1652,159-0,006
Sicilia2,1702,158-0,012
Toscana2,1532,144-0,009
Trento2,1742,164-0,010
Umbria2,1422,138-0,004
Valle d’Aosta2,1522,148-0,004
Veneto2,1602,153-0,007
MEDIA 2,1612,154-0,007
Abruzzo1,7851,780-0,005
Basilicata1,8041,802-0,002
Bolzano1,8151,810-0,005
Calabria1,8041,801-0,003
Campania1,7831,780-0,003
Emilia Romagna1,7791,775-0,004
Friuli Venezia Giulia1,7841,783-0,001
Lazio1,7731,770-0,003
Liguria1,7911,788-0,003
Lombardia1,7781,774-0,004
Marche1,7731,772-0,001
Molise1,8071,805-0,002
Piemonte1,7761,771-0,005
Puglia1,7901,789-0,001
Sardegna1,7881,785-0,003
Sicilia1,8031,798-0,005
Toscana1,7801,776-0,004
Trento1,7881,784-0,004
Umbria1,7761,774-0,002
Valle d’Aosta1,7971,792-0,005
Veneto1,7731,771-0,002
MEDIA 1,7881,785-0,003
AUTOSTRADE
Gasolio2,1912,187-0,004
Benzina1,8151,813-0,002
- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits