Gasolio a 2,154 euro al litro. Benzina a 1,785 euro, ma incombe rischio petrolio

AgenPress. Prezzi poco mossi oggi sulla rete stradale, con i listini di benzina e gasolio che, dopo l’altalena delle quotazioni del petrolio, registrano aggiustamenti minimi rispetto ai prezzi di ieri. Lo afferma il Codacons sulla base dei dati regionali del Mimit.

Oggi il prezzo medio del gasolio, considerando anche le province di Trento e Bolzano, si attesta in Italia a 2,154 euro al litro, con una riduzione di appena 7 millesimi di euro rispetto a ieri, mentre la benzina costa in media 1,785 euro/litro, solo 3 millesimi in meno.

In autostrada il diesel si attesta a 2,187 euro/litro (-4 millesimi), la benzina a 1,813 euro/litro (-2 millesimi).

Per il gasolio gli unici ribassi degni di nota si registrano a Bolzano (-1,3 centesimi di euro), Sicilia (-1,2 cent) e Trento (-1 cent), mentre in tutte le altre regioni sia per il diesel che per la benzina gli aggiustamenti dei listini sono infinitesimali e quindi impercettibili agli automobilisti che fanno il pieno.

Il trend discendente dei listini alla pompa ha rallentato il passo e si è quasi fermato, ma il rischio concreto è che, in assenza di un accordo sullo stretto di Hormuz, il petrolio torni ad impennarsi portando nei prossimi giorni ad una nuova ondata di rialzi su tutta la rete – conclude il Codacons.