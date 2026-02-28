type here...

Israele afferma che il corpo di Khamenei è stato recuperato sotto le macerie

AgenPress. Il leader supremo iraniano Ali Khamenei è stato ucciso oggi in un attacco israeliano nell’ambito di una massiccia operazione militare congiunta tra Stati Uniti e Israele, ha dichiarato l’ambasciatore israeliano a Washington ai funzionari statunitensi.

Secondo l’intelligence israeliana, un funzionario israeliano ha confermato che Khamenei è morto e che il suo corpo è stato recuperato dal suo complesso distrutto.

Khamenei ha guidato l’Iran per 35 anni, diventando uno dei governanti autoritari più longevi al mondo. La sua morte è un duro colpo per il regime e potrebbe accelerarne il crollo, che i funzionari statunitensi e israeliani hanno indicato come obiettivo della loro operazione.

