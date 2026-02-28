AgenPress. Le nazioni arabe si stanno scagliando contro l’Iran dopo che il regime ha lanciato attacchi contro gli interessi statunitensi nei paesi confinanti della regione, in rappresaglia per gli attacchi congiunti USA-Israele contro i leader iraniani.

La risposta iraniana ha preso di mira tutte le basi statunitensi nel Golfo, ad eccezione di quelle in Oman poiché il ministro degli esteri dell’Oman aveva cercato di mediare i colloqui sul nucleare a Ginevra.

L’Iran ha lanciato missili anche contro l’Arabia Saudita e la Giordania, dove gli Stati Uniti dispongono di squadroni di aerei da combattimento.

Qatar, Arabia Saudita, Giordania ed Emirati Arabi Uniti sono tra gli stati del Golfo che hanno condannato gli attacchi iraniani, e molti di loro hanno affermato di riservarsi il diritto di difendersi e di rispondere di conseguenza agli attacchi sui loro territori sovrani.

Il Ministero degli Esteri del Qatar ha dichiarato di riservarsi il “pieno diritto” di difendersi dopo quella che ha descritto come un’aggressione iraniana contro il territorio del Qatar. Il Ministero della Difesa ha dichiarato di aver “sventato con successo una serie di attacchi contro il territorio del Paese” dopo l’attivazione di diversi cicli di allerta. Le autorità non hanno segnalato feriti o danni immediati nelle aree residenziali.

Anche il Ministero degli Esteri libanese ha dichiarato di “condannare fermamente gli attacchi iraniani”, aggiungendo di “affermare la propria piena solidarietà con questi altri Stati arabi e di respingere fermamente qualsiasi violazione della loro sovranità, qualsiasi minaccia alla loro sicurezza o qualsiasi azione che ne comprometta la stabilità”.