Luciano Ciocchetti (Presidente Commissione OneHealth) all’Italian Investment Council by Remind: “Comparto farmaceutico rappresenta uno dei motori dell’export italiano”

AgenPress. Si è svolta a Roma la terza edizione dell’Italian Investment Council 2026 by Remind presso Sala Europa – Ufficio del Parlamento europeo in Italia a Palazzo Generali. L’incontro, promosso da Remind (Associazione delle Buone Pratiche dei Settori Produttivi della Nazione), rappresenta una piattaforma di dialogo in cui Istituzioni nazionali, internazionali e locali, insieme a Imprenditori, Manager, Esperti e Professionisti si riuniscono per analizzare le sfide da affrontare e le opportunità da cogliere, con l’obiettivo di promuovere iniziative di crescita e prospettive di sviluppo economico, sostenibile, sociale e culturale per l’Italia.

Tra le istituzioni vi è stato anche il contributo di Luciano Ciocchetti Presidente Commissione OneHealth: “Ringrazio Paolo Crisafi e Remind per questa ulteriore occasione di confronto su temi così rilevanti per il futuro del nostro Paese. Oggi il comparto farmaceutico rappresenta uno dei motori dell’export italiano. È un settore che unisce ricerca, innovazione, produzione e lavoro qualificato, e che dimostra come investire nella conoscenza significhi creare crescita, occupazione di qualità e attrarre capitali. Proprio per questo è fondamentale rafforzare l’ecosistema dell’innovazione mettendo in rete università, centri di ricerca pubblici e privati, imprese e istituzioni. Roma e il Lazio dispongono di un patrimonio straordinario di competenze scientifiche e industriali che può diventare un vero motore di sviluppo. Allo stesso tempo è necessario continuare a lavorare per superare alcuni ostacoli che frenano la competitività, dalle complessità burocratiche ad alcune criticità normative che riguardano il settore farmaceutico e dei dispositivi medici.

Il Parlamento e il Governo stanno affrontando questi temi, anche attraverso la legge delega sul settore farmaceutico attualmente in discussione. Bisogna rafforzamento della produzione in Europa, a partire dai principi attivi dei farmaci, oggi in gran parte realizzati fuori dal continente. Recuperare capacità produttiva significa rafforzare la nostra autonomia industriale e il valore aggiunto delle nostre filiere. Accanto a questo, la sanità e la ricerca rappresentano anche un grande terreno di innovazione. Dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale per supportare il lavoro dei medici alla modernizzazione delle strutture sanitarie, fino agli investimenti per nuovi ospedali e tecnologie avanzate, siamo di fronte a trasformazioni che possono migliorare la qualità delle cure e creare nuove opportunità di sviluppo”