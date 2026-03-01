type here...

Hegseth: “Il regime iraniano ha avuto la sua occasione, ma si è rifiutato di raggiungere un accordo, e ora ne sta pagando le conseguenze”

redazione
Da redazione
AgenPress. Il Segretario alla Difesa americano Pete Hegseth ha elogiato gli attacchi dell’esercito statunitense contro l’Iran, definendo l'”Operazione Epic Fury” “l’operazione aerea più letale, più complessa e più precisa della storia”.

“Il regime iraniano ha avuto la sua occasione, ma si è rifiutato di raggiungere un accordo, e ora ne sta pagando le conseguenze”, ha dichiarato Hegseth su X. “Per quasi cinquant’anni, l’Iran ha preso di mira e ucciso americani, sempre alla ricerca delle armi più potenti al mondo per promuovere la sua causa radicale. Ieri sera, a differenza di qualsiasi altro presidente precedente, il presidente Trump ha iniziato a combattere questo cancro”.

Ha affermato che il Dipartimento della Difesa “non tollererà che missili potenti prendano di mira il popolo americano”, aggiungendo che l’operazione distruggerà i missili dell’Iran, la sua produzione missilistica e la sua marina.

“Come ha detto il presidente Trump per tutta la vita, l’Iran non avrà mai un’arma nucleare”, ha affermato Hegseth.

“Gli Stati Uniti non hanno iniziato questo conflitto, ma lo porteremo a termine. Se uccidete o minacciate gli americani in qualsiasi parte del mondo – come ha fatto l’Iran – allora vi daremo la caccia e vi uccideremo”, continuava il post.

