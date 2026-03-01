type here...

Israele: distrutto il quartier generale del regime iraniano nel cuore di Teheran

AgenPress. Israele ha preso di mira la capitale iraniana Teheran il giorno dopo che gli attacchi israelo-americani hanno ucciso la guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei .

Le Forze di difesa israeliane, l’esercito israeliano, hanno dichiarato su X di aver distrutto il quartier generale del regime iraniano nel cuore di Teheran.

Stati Uniti e Israele hanno condotto attacchi contro la Repubblica Islamica in un’operazione congiunta per rovesciare il regime . In risposta, l’Iran ha reagito, prendendo di mira i paesi del Golfo che ospitano basi statunitensi, tra cui Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Kuwait e Giordania.

L’Iran ha promesso ulteriori ritorsioni per l’uccisione di Khamenei e per la morte di altri alti funzionari.

