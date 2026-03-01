Trump afferma che l’Iran è meglio che non reagisca, li colpiremo con una forza mai vista prima

AgenPress. Trump ha avvertito l’Iran di non “reagire” in risposta agli attacchi USA-Israele, affermando che gli Stati Uniti avrebbero risposto con ancora più forza.

“L’Iran ha appena dichiarato che oggi colpirà molto duramente, più duramente di quanto abbia mai fatto prima”. “E’ meglio he non lo facciano perchè se lo facessero, li colpiremo con una forza mai vista prima!” – ha scritto Trump sui social media -.

Mohammad Bagher Qalibaf, presidente del parlamento iraniano, ha dichiarato alla televisione di stato che l’Iran “si vendicherà degli americani e degli israeliani”.

“Trump e Netanyahu hanno oltrepassato una linea rossa e ne pagheranno il prezzo”, ha detto. “Vi colpiremo con colpi così dolorosi che implorerete pietà, vedrete”.