Araghchi: “L’Iran non pone limiti al suo diritto di difendersi dagli attacchi israelo-americani”

Breaking news
redazione
Da redazione
AgenPress. L’Iran “non pone limiti” al suo diritto di difendersi dalla grande campagna di attacchi israelo-americani, ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi.

“Ci difendiamo, a qualunque costo, e non poniamo limiti alla difesa e alla protezione del nostro popolo”, ha affermato. “Nessuno può dirci che non abbiamo il diritto di difenderci”.

“Quello che stanno facendo gli Stati Uniti è un atto di aggressione. Quello che stiamo facendo noi è difenderci. È molto diverso”, ha aggiunto Abbas Araghchi.

