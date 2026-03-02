Gli esperti dell’antiterrorismo temono che cellule dormienti possano essere pronte a colpire gli Stati Uniti

AgenPress. Le agenzie antiterrorismo americane stanno monitorando le presunte cellule dormienti sul suolo statunitense in seguito agli attacchi congiunti USA-Israele contro l’Iran , intensificando la sorveglianza in mezzo ai crescenti timori di possibili ritorsioni da parte di agenti o simpatizzanti legati all’Iran.

Anche le forze dell’ordine federali e locali hanno rafforzato la sicurezza sul territorio nelle principali città degli Stati Uniti nell’ambito di una strategia precauzionale, nonostante non siano state identificate pubblicamente minacce specifiche e credibili.

La mossa segue di poco l’operazione di sabato mattina, denominata Operazione Epic Fury, che ha portato alla morte della Guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, e di diversi alti funzionari iraniani in una campagna militare coordinata tra Stati Uniti e Israele.

Gli esperti di sicurezza avvertono che le conseguenze potrebbero estendersi oltre il Medio Oriente.

Il direttore dell’FBI Kash Patel ha dichiarato che le squadre antiterrorismo e di intelligence sono ora in stato di massima allerta a causa delle azioni in corso degli Stati Uniti che coinvolgono l’Iran.

“Ieri sera ho dato istruzioni ai nostri team antiterrorismo e di intelligence di mantenere la massima allerta e di mobilitare tutte le risorse di sicurezza necessarie”, ha scritto Patel su X.

Patel ha aggiunto che, mentre l’esercito statunitense si occupa della protezione militare all’estero, l’FBI “rimane in prima linea nel dissuadere gli attacchi in patria” e continuerà a lavorare 24 ore su 24 per proteggere gli americani.