Il Kuwait abbatte per errore jet americani

AgenPress. Il Kuwait ha abbattuto per errore tre caccia americani F-15E durante un attacco iraniano, ha affermato il Comando Centrale degli Stati Uniti. Tutti e sei i membri dell’equipaggio si sono eiettati e sono stati recuperati sani e salvi.

Le immagini video hanno mostrato un aereo da guerra statunitense precipitare dal cielo sopra il Kuwait lunedì mattina presto, mentre si vedeva una persona lanciarsi con il paracadute.

L’incidente è il primo abbattimento di aerei statunitensi da quando, sabato, è iniziata la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran e sottolinea la rapidità con cui il conflitto si sta estendendo nel Golfo.

Il Kuwait ha riconosciuto l’incidente e che è in corso un’indagine sulle cause.