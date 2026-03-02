Il Pentagono afferma di aver distrutto il quartier generale delle Guardie rivoluzionarie iraniane

AgenPress. Il quartier generale delle Guardie rivoluzionarie iraniane è stato distrutto da attacchi aerei israeliani e statunitensi, ha annunciato il comando militare statunitense responsabile per la regione del Medio Oriente.

“Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) iraniano ha ucciso più di 1.000 americani negli ultimi 47 anni. Ieri, un attacco americano su larga scala ha decapitato il serpente. L’America ha le forze armate più potenti del mondo e l’IRGC non ha più un quartier generale”, si legge in un post accompagnato da un video che mostra missili lanciati da cacciatorpediniere.

Nel frattempo, il Comando per il Medio Oriente (Centcom) delle forze armate statunitensi ha annunciato che, dall’inizio della campagna di sabato, le forze armate statunitensi hanno effettuato attacchi contro oltre 1.000 obiettivi iraniani. In un bollettino, il Centcom ha elencato i seguenti dati alla voce “Tipi di obiettivi”: