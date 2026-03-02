type here...

Il Pentagono afferma di aver distrutto il quartier generale delle Guardie rivoluzionarie iraniane

Breaking news
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Il quartier generale delle Guardie rivoluzionarie iraniane è stato distrutto da attacchi aerei israeliani e statunitensi, ha annunciato il comando militare statunitense responsabile per la regione del Medio Oriente.

“Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) iraniano ha ucciso più di 1.000 americani negli ultimi 47 anni. Ieri, un attacco americano su larga scala ha decapitato il serpente. L’America ha le forze armate più potenti del mondo e l’IRGC non ha più un quartier generale”, si legge in un post accompagnato da un video che mostra missili lanciati da cacciatorpediniere.

Nel frattempo, il Comando per il Medio Oriente (Centcom) delle forze armate statunitensi ha annunciato che, dall’inizio della campagna di sabato, le forze armate statunitensi hanno effettuato attacchi contro oltre 1.000 obiettivi iraniani. In un bollettino, il Centcom ha elencato i seguenti dati alla voce “Tipi di obiettivi”:

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits