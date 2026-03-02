Trump afferma che la guerra in Iran potrebbe durare un mese

AgenPress. Il presidente Donald Trump ha ipotizzato che la guerra con l’Iran potrebbe durare un mese o più.

“Siamo già notevolmente in anticipo rispetto alle nostre proiezioni temporali. Ma qualunque sia il momento, va bene”, ha detto Trump durante la cerimonia della Medal of Honor alla Casa Bianca, in cui ha reso omaggio ai quattro militari uccisi dagli attacchi di rappresaglia iraniani. “Qualunque cosa serva. … Fin dall’inizio, avevamo previsto dalle quattro alle cinque settimane, ma abbiamo la capacità di andare ben oltre”.

Ha affermato che un piano di quattro settimane per rimuovere la leadership militare iraniana è già stato completato. “E come sapete, è stato fatto in circa un’ora”, ha aggiunto. “Quindi siamo molto in anticipo sui tempi previsti”.

Trump ha elencato quattro obiettivi per l’operazione militare statunitense nota come “Epic Fury”: ridurre le capacità missilistiche dell’Iran, distruggere la marina iraniana, garantire che non possa mai ottenere un’arma nucleare e contenere le sue forze per procura assicurandosi che l’Iran non possa “continuare ad armare, finanziare e dirigere eserciti terroristici al di fuori dei propri confini”.

Ha affermato che l’esercito è pronto a continuare l’operazione “finché sarà necessario”.

Nel suo discorso, Trump ha anche respinto quelle che ha definito insinuazioni secondo cui potrebbe perdere interesse nel conflitto se questo continuasse oltre.

Ha giustificato la tempistica degli attacchi affermando che questa era “la nostra ultima possibilità” per contrastare la minaccia del regime iraniano dopo che i colloqui per raggiungere un accordo sono falliti la scorsa settimana.

“Pensavamo di aver trovato un accordo, ma loro si sono tirati indietro”, ha detto.