Trump afferma che la Marina statunitense potrebbe scortare le petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz

AgenPress Il presidente Donald Trump ha annunciato in un post su Truth Social che la Marina degli Stati Uniti potrebbe iniziare a scortare le petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz, una via d’acqua fondamentale attraverso la quale passa il 20% del traffico petrolifero mondiale.

“Se necessario, la Marina degli Stati Uniti inizierà a scortare le petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz, il prima possibile”, ha scritto Trump. “In ogni caso, gli Stati Uniti garantiranno il LIBERO FLUSSO di ENERGIA al MONDO. La POTENZA ECONOMICA e MILITARE degli Stati Uniti è la PIÙ GRANDE SULLA TERRA”.

Trump ha anche affermato di aver ordinato alla Development Finance Corporation di fornire “assicurazioni e garanzie contro i rischi politici” per la sicurezza di tutto il commercio marittimo che attraversa il Golfo.

