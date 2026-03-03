Trump attacca Spagna e Regno Unito. “Alcune nazioni europee sono state d’aiuto, altre no”

AgenPress. Il presidente Donald Trump ha criticato i suoi alleati di lunga data, Spagna e Regno Unito, per la loro risposta alla guerra con l’Iran.

“Alcune nazioni europee sono state d’aiuto, altre no”, ha detto Trump ai giornalisti nello Studio Ovale oggi, durante l’incontro con il cancelliere tedesco Friedrich Merz. “Sono rimasto sorpreso”.

“La Spagna è stata terribile” e “ostile”, ha affermato Trump, aggiungendo di aver ordinato al Segretario del Tesoro Scott Bessent di “interrompere ogni rapporto con la Spagna”.

La Spagna ha affermato che “non possiamo usare le loro basi”, ha detto Trump, prima di minacciare che avrebbe potuto farlo comunque.

“Potremmo usare la loro base se volessimo. Potremmo semplicemente volare lì e usarla. Nessuno ci dirà di non usarla. Ma non siamo obbligati a farlo”, ha detto Trump.

“La Spagna non ha assolutamente nulla di cui abbiamo bisogno, a parte persone fantastiche. Ma non ha una grande leadership”, ha detto, aggiungendo: “Terremo tutti gli scambi commerciali con la Spagna. Non vogliamo avere niente a che fare con la Spagna”.

“Nemmeno io sono contento del Regno Unito”, ha aggiunto, prendendo di mira il primo ministro Keir Starmer, affermando: “Non abbiamo a che fare con Winston Churchill”.