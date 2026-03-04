Fondazione OMRI: da Roma a Latina e Taranto, le celebrazioni per i 75 anni dell’Ordine tra memoria istituzionale e impegno educativo

Dopo l’Altare della Patria e il Senato, tappa al Teatro D’Annunzio con 600 studenti; evento promosso dal Prefetto di Latina e organizzato dalla Fondazione. Prosegue il percorso celebrativo anche a Taranto con le istituzioni cittadine

AgenPress. Dopo l’avvio delle celebrazioni per il 75° anniversario della legge istitutiva dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (3 marzo 1951, n. 178), con la deposizione della corona d’alloro all’Altare della Patria e un seminario alla Sala Capitolare del Senato con la partecipazione del Cancelliere Roberto Corsini, del Dottor Gianni Letta, del Prefetto di Roma Lamberto Giannini, del Dottor Paolo Peluffo, di Massimo Sgrelli e di Michele D’Andrea, la Fondazione Insigniti OMRI ha portato le celebrazioni a Latina, con un’iniziativa rivolta agli studenti delle scuole secondarie della provincia.

Martedì 3 marzo, presso il Teatro Gabriele D’Annunzio, si è svolta con grande successo di partecipazione la lezione-spettacolo sulla Costituzione e sui simboli della Repubblica, che ha visto la partecipazione di circa 600 studenti delle scuole di Latina, autorità cittadine e insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana residenti nella provincia. Promossa dal Prefetto di Latina, Vittoria Ciaramella, e organizzata dalla Fondazione Insigniti OMRI, l’iniziativa ha visto gli studenti applaudire dall’inizio alla fine, mostrando entusiasmo e forte coinvolgimento.

Al centro della mattinata, lo spettacolo “Di sana e robusta Costituzione” ha illustrato in modo chiaro e dinamico i principi fondamentali della Carta costituzionale, il significato del Tricolore e il valore dell’Inno nazionale, trasformando l’educazione civica in un’esperienza concreta e partecipata.

La tappa di Latina si inserisce nel percorso celebrativo della Fondazione che collega importanti ricorrenze repubblicane come la Giornata dell’Unità d’Italia, il referendum istituzionale del 1946 e l’insediamento dell’Assemblea Costituente, rafforzando il legame tra memoria storica, educazione civica e riconoscimento del merito.

L’evento è stato reso possibile anche grazie al supporto dell’Amministrazione comunale, che ha messo a disposizione il Teatro Gabriele D’Annunzio, e della Banca di Credito Cooperativo di Roma, impegnata nella promozione dell’educazione civica nelle comunità locali. Per BCC Roma erano presenti Massimo Fontana, Alessandro Iannitelli e Genny Camazzola” a, Alessandro Iannitelli e Genny Camazzola.

Con questa iniziativa, la Fondazione Insigniti OMRI conferma la propria vocazione non solo celebrativa, ma anche educativa: valorizzare il merito, trasmettere il senso del servizio alla Repubblica e accompagnare le nuove generazioni nella comprensione dei principi che fondano la nostra democrazia.

Successivamente, la Fondazione Insigniti OMRI ha proseguito le celebrazioni con una tappa a Taranto, ospitata presso il Castello Aragonese e dedicata alle istituzioni cittadine. All’evento hanno preso parte il Comitato Provinciale di Taranto della Fondazione Insigniti OMRI, con Francesco Ricci, Tommaso Cacciapaglia e Antonio Melpignano, il Prefetto di Taranto, Ernesto Liguori, il Comandante del Comando Interregionale Marina Sud, Andrea Petroni, e il Sindaco di Taranto.

Come relatore ha partecipato il Dottor Enrico Passaro, già Capo Ufficio Cerimoniale del Palazzo Chigi – Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’iniziativa ha ribadito l’impegno della Fondazione nel valorizzare il merito e promuovere la cultura istituzionale sul territorio, consolidando il legame con le comunità locali.