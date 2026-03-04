type here...

Iran: almeno 1.000 persone sono state uccise dagli attacchi degli Stati Uniti e di Israele

redazione
Da redazione
AgenPress. L’agenzia di stampa ufficiale iraniana Irna ha riferito oggi che 1.045 civili e soldati sono stati uccisi dall’inizio della campagna di bombardamenti lanciata sabato dagli Stati Uniti e da Israele contro l’Iran.

Il precedente conteggio ufficiale, diffuso ieri, martedì, dalla Mezzaluna Rossa iraniana, fissava il numero delle vittime a 787.

“Durante l’attacco militare condotto dall’America criminale e dal regime usurpatore israeliano contro la nostra patria islamica, 1.045 dei nostri amati soldati e civili” sono stati uccisi, ha scritto Irna, citando una dichiarazione dell’Institute of Martyrs and Veterans.

