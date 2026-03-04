type here...

La Spagna ha “accettato di cooperare” con l’esercito americano

Breaking news
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. La Spagna ha accettato di collaborare con l’esercito statunitense dopo aver rifiutato di consentire agli Stati Uniti di utilizzare le sue basi gestite congiuntamente per attacchi contro l’Iran.

A seguito della controversia, Trump ha minacciato di interrompere gli scambi commerciali con il paese europeo. 

Karoline Leavitt  (portavoce della Casa Bianca) afferma che la Spagna ha recepito il messaggio di Trump “forte e chiaro” e che il presidente si aspetta che tutti gli alleati europei collaborino all’operazione.

Non vi è stata alcuna dichiarazione immediata dalla Spagna.

Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha ribadito oggi la sua opposizione alla guerra in Medio Oriente.

La posizione della Spagna è “la stessa di Ucraina e Gaza”, ha affermato Sanchez in un video messaggio pubblicato su X, in cui ha esortato i paesi a non ripetere gli errori del passato.

“No al crollo del diritto internazionale che ci protegge tutti”, ha affermato. “No a dare per scontato che il mondo possa risolvere i suoi problemi solo con le bombe”.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits