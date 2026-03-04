La Spagna ha “accettato di cooperare” con l’esercito americano

AgenPress. La Spagna ha accettato di collaborare con l’esercito statunitense dopo aver rifiutato di consentire agli Stati Uniti di utilizzare le sue basi gestite congiuntamente per attacchi contro l’Iran.

A seguito della controversia, Trump ha minacciato di interrompere gli scambi commerciali con il paese europeo.

Karoline Leavitt (portavoce della Casa Bianca) afferma che la Spagna ha recepito il messaggio di Trump “forte e chiaro” e che il presidente si aspetta che tutti gli alleati europei collaborino all’operazione.

Non vi è stata alcuna dichiarazione immediata dalla Spagna.

Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha ribadito oggi la sua opposizione alla guerra in Medio Oriente.

La posizione della Spagna è “la stessa di Ucraina e Gaza”, ha affermato Sanchez in un video messaggio pubblicato su X, in cui ha esortato i paesi a non ripetere gli errori del passato.

“No al crollo del diritto internazionale che ci protegge tutti”, ha affermato. “No a dare per scontato che il mondo possa risolvere i suoi problemi solo con le bombe”.