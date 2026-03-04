type here...

Le forze statunitensi hanno affondato più di 20 navi iraniane

AgenPress. Le forze armate statunitensi hanno colpito o affondato più di 20 navi iraniane dall’inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran, ha annunciato oggi il comando delle forze armate statunitensi responsabile per la regione del Medio Oriente (US Central Command o CENTCOM).

Questo annuncio arriva dopo che il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth ha confermato che un sottomarino della Marina statunitense ha affondato una nave da guerra iraniana nell’Oceano Indiano, al largo delle coste dello Sri Lanka.

Riferendosi a questo attacco americano, il capo di stato maggiore degli Stati Uniti, il comandante di squadriglia Dan Kane, ha dichiarato che “per la prima volta dal 1945, un sottomarino d’attacco veloce della Marina degli Stati Uniti ha affondato una nave da guerra nemica utilizzando un siluro Mark 48 che ha fatto affondare la nave da guerra nell’oceano”.

Funzionari della polizia e dell’esercito dello Sri Lanka hanno dichiarato che i corpi di 87 marinai sono stati recuperati dopo l’affondamento di una corvetta iraniana. Sono in corso le ricerche di 61 marinai della Marina iraniana ancora dispersi, hanno aggiunto funzionari militari e di polizia.

