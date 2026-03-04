AgenPress. Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (GNPL) ha pubblicato sul suo sito il Report sui decessi in carcere riferito al 2025, che segue quelli pubblicati a cadenza periodica nei mesi scorsi e che offre un’analisi sistematica con l’auspicio di fornire una base conoscitiva utile per comprendere l’entità e le caratteristiche del triste fenomeno.

Tutti i dati che il Garante nazionale utilizza per lo studio e l’analisi, sono tratti dagli applicativi del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (DAP).

Il Report contiene anche grafici esplicativi E distingue i decessi in cinque categorie principali: suicidi; decessi per cause naturali; decessi per cause da accertare; decessi accidentali; omicidi. La distinzione non ha solo valore ai fini della pubblicazione, ma vuole rendere conto delle specificità insite nel fenomeno più ampio dei decessi in carcere, in particolare dei suicidi, che toccano anche aspetti legati all’animo umano e alla necessità di un’attenzione costante alla persona e alle sue fragilità.

Per consentire al lettore una corretta interpretazione dei dati sui decessi il Report considera poi l’andamento della popolazione carceraria nel periodo di riferimento. La presenza media di persone detenute è passata da 53.758 unità nel 2021 a 62.841 nel 2025, registrando un incremento del 16,9%. L’aumento, che ha molte concause, è un dato essenziale per contestualizzare l’evoluzione del numero di decessi e valutarne l’incidenza sulla popolazione detenuta.

Emerge così che, nel periodo compreso tra il primo gennaio ed il 31 dicembre 2025, il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ha registrato un totale di 254 decessi. Tra questi si contano: 76 suicidi (29,92% sul totale); 125 decessi per cause naturali (49,21%); 50 decessi per cause da accertare (19,69%); 3 decessi accidentali (1,18%).

Se risulta complessivamente un aumento rispetto al 2024 (246 decessi complessivi), risulta invariata la percentuale sulla popolazione carceraria (0,4%) e sono in diminuzione sia i suicidi, passati da 83 nel 2024 ai 76 dello scorso anno, sia i decessi per cause naturali, scesi da 142 a 125. Risultano invece in aumento i decessi per cause da accertare, saliti da 15 del 2024 ai 50 dello scorso anno. Rientrano in questa categoria i casi per i quali, al momento della rilevazione statistica, non è ancora stata determinata con certezza la causa del decesso, sia per la necessità di accertamenti medico-legali approfonditi, sia per l’eventuale pendenza di indagini giudiziarie. Man mano che gli esiti degli accertamenti si concludono in maniera ufficiale può cambiare perciò la distribuzione fra le categorie indicate.