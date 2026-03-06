type here...

Witkoff: “L’Ucraina e la Russia hanno scambiato 1.000 prigionieri”. “Ulteriori progressi nelle prossime settimane”

AgenPress. L’Ucraina e la Russia hanno scambiato 1.000 prigionieri di guerra questa settimana, ha dichiarato l’inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Steve Witkoff, in un post sulla piattaforma X, aggiungendo che le discussioni proseguono e che sono previsti ulteriori progressi nelle prossime settimane.

“Questa settimana, Ucraina e Russia hanno effettuato un altro scambio di prigionieri di guerra, che ha portato al ritorno di 1.000 persone, sulla base degli accordi raggiunti durante i recenti colloqui trilaterali a Ginevra con la partecipazione degli Stati Uniti”, ha scritto Witkov.

Secondo l’inviato speciale americano, il nuovo scambio di prigionieri di guerra è stato reso possibile grazie ai “trattativi di pace in corso e dettagliati” condotti “sotto la direzione del presidente Donald Trump”.

“I negoziati proseguono e si prevedono ulteriori progressi nelle prossime settimane”, ha affermato Witkoff.

