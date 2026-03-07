Human Rights Watch: l’attacco alla scuola in Iran dovrebbe essere indagato come crimine di guerra

AgenPress. Secondo un nuovo rapporto di Human Rights Watch, l’attacco a una scuola elementare iraniana nel sud dell’Iran la scorsa settimana è stato “illegale” e dovrebbe essere indagato come crimine di guerra.

Secondo fonti ufficiali iraniane, l’attacco alla scuola elementare Shajareh Tayyebeh ha causato la morte di oltre 170 persone, tra cui molti studenti. Un funzionario statunitense e una persona a conoscenza dei risultati preliminari dell’indagine statunitense sull’attacco affermano che sembra sempre più probabile che l’attacco sia stato causato da un errato munizionamento statunitense.

Sebbene sia stato scoperto che la scuola si trova in un complesso del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, Human Rights Watch ha esaminato informazioni che dimostrano che la scuola è isolata “e ha un ingresso sulla strada separato dal resto del complesso”.

“Lo schema degli attacchi in cui sono state colpite direttamente diverse strutture nel complesso, tra cui la scuola, nonché i punti di ingresso delle munizioni visibili su più edifici, indicano che l’attacco è stato effettuato con munizioni guidate ad alta precisione, piuttosto che con armi vaganti i cui sistemi di guida o propulsione hanno ceduto o sono stati altrimenti interrotti e hanno colpito casualmente l’area”, ha affermato l’organizzazione nel rapporto.

È necessaria un’indagine sull’attacco per valutare se i responsabili avrebbero dovuto sapere che lì c’era una scuola piena di bambini e insegnanti, ha affermato Sophia Jones, ricercatrice del Digital Investigations Lab di Human Rights Watch.

“I responsabili di un attacco illegale dovrebbero essere chiamati a risponderne, e chiunque sia responsabile di crimini di guerra dovrebbe essere perseguito penalmente”, ha affermato Jones.