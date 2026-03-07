l’Iran respinge la “resa incondizionata”

AgenPress. L’Iran non farà marcia indietro di fronte agli Stati Uniti o a Israele, ha affermato oggi un consigliere del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell’Iran.

“I paesi che non hanno permesso che il loro territorio o le loro strutture venissero utilizzati dall’America o dal regime sionista non sono stati e non saranno presi di mira”, ha affermato Moghadam Far in una dichiarazione.

“Sono state colpite tutte le basi utilizzate come punti di lancio per gli attacchi contro l’Iran”, ha aggiunto.

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha dichiarato oggi che il Paese “non attaccherà più i Paesi vicini né lancerà missili a meno che un attacco all’Iran non provenga da quei Paesi”.

Ha inoltre respinto l’appello di Trump alla “resa incondizionata” dell’Iran.