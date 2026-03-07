Quasi 24.000 americani sono tornati negli Stati Uniti dal Medio Oriente

AgenPress. Quasi 24.000 cittadini americani sono tornati negli Stati Uniti dall’inizio della guerra, una settimana fa, ha dichiarato oggi il Dipartimento di Stato, ma migliaia di loro restano bloccati in Medio Oriente.

“Diversi voli hanno riportato in sicurezza centinaia di americani negli Stati Uniti e nei prossimi giorni sono previsti altri voli, se le condizioni di sicurezza lo consentiranno”, si legge.

“Il Dipartimento continua a invitare attivamente i cittadini americani a offrire assistenza per i viaggi tramite voli charter o trasporti via terra”, si legge nella dichiarazione.

L’aeroporto di Dubai ha annunciato oggi di aver ripreso parzialmente le operazioni, poche ore dopo che Emirates ha comunicato che tutti i voli da e per la città erano stati sospesi.