Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Pregare per la guerra è una bestemmia”

AgenPress. “Molte tv e giornali hanno ripreso e immortalato la preghiera di alcuni pastori evangelici nella Oval Room della Casa Bianca con il Presidente Trump. La preghiera aveva come motivo la sconfitta militare dell’Iran. Non condivido questo modo di fare che non rispecchia i reali valori cristiani.

Non si prega mai per la guerra o per la sconfitta di qualcuno ma per la pace ed apprezzo le sagge parole del Papa e del Card. Segretario di Stato i quali hanno ribadito che bisogna inseguire la pace e che i conflitti preventivi non sono mai moralmente leciti.”

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.