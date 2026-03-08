Trump afferma che il prossimo leader iraniano “non durerà a lungo”

AgenPress. Donald Trump ha affermato che il prossimo leader iraniano “non durerà a lungo se non otterrà la mia approvazione”.

“Dovrà ottenere la nostra approvazione. Se non la ottiene, non durerà a lungo”, ha minacciato il presidente degli Stati Uniti, mentre il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha ribadito che la scelta del successore dell’ayatollah Ali Khamenei, ucciso il primo giorno dell’attacco israelo-americano, spetta al “popolo iraniano” e a “nessun altro”.

La nuova guida suprema dell’Iran è stata eletta oggi dall’Assemblea degli Esperti, l’organismo del clero iraniano, secondo quanto dichiarato dai suoi membri.

Donald Trump aveva già dichiarato di voler “coinvolgersi” nella scelta del successore della guida suprema dell’Iran e aveva fatto sapere che non avrebbe accettato che Mojtaba Khamenei, figlio di Ali Khamenei, prendesse le redini del Paese.

Il ministro degli Esteri iraniano Araghchi, rispondendo alla domanda se l’Iran avrebbe permesso al presidente americano di svolgere un ruolo nella scelta del nuovo leader, ha risposto che “non permettiamo a nessuno di interferire nei nostri affari interni”.

“Spetta al popolo iraniano scegliere il suo nuovo leader. Questo riguarda solo il popolo iraniano e nessun altro”, ha sottolineato.