Futuro Nazionale sbarca in Sicilia. Sasso: “Pronti a dire la nostra anche in Sicilia”

Politica
redazione
Da redazione
AgenPress. ‘Futuro Nazionale cresce giorno dopo giorno e aumenta i propri iscritti da Nord a Sud. Questo pomeriggio sarò a Catania dove incontrerò i primi siciliani iscritti al movimento fondato appena un mese fa da Roberto Vannacci.

Siamo in una fase costituente e stiamo organizzando i primi comitati, l’energia è tanta e tanta è la voglia di una destra vera, determinata e orgogliosa. In Sicilia contiamo di fare un buon risultato sia in termini di adesioni che, alle prossime politiche, in termini di consensi”.

Così in una nota il deputato di Futuro Nazionale con Vannacci e responsabile per il Centro Sud on. Rossano Sasso.

