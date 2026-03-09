Nasce l’Intergruppo parlamentare trasversale “AI, empowerment e mercati emergenti”

Baldelli ( Fdi): ”l’ intelligenza artificiale va governata non subita”

AgenPress. Nasce l’Intergruppo parlamentare “AI, Empowerment e Mercati Emergenti”, iniziativa trasversale dedicata al governo dell’innovazione tecnologica e dell’intelligenza artificiale a tutela della sicurezza nazionale, delle istituzioni e dei cittadini.

A presiederlo è l’On. Antonio Baldelli, che ha definito la nascita dell’organismo “un atto di responsabilità politica e istituzionale” in una fase storica in cui “la tecnologia avanza più velocemente delle leggi e della capacità di comprenderne l’impatto”.

Nel suo intervento, Baldelli ha richiamato i rischi legati alla cybersicurezza e alla manipolazione digitale, sottolineando che “basta un clic per spegnere un Paese” e che l’intelligenza artificiale “non è il problema, ma lo diventa se non viene governata”. L’obiettivo, ha spiegato, è fare dell’AI “uno scudo a difesa della verità, delle persone e delle istituzioni”.

L’Intergruppo riunisce dieci parlamentari appartenenti a diverse forze politiche, dal centrodestra ad Azione e Italia Viva, con una composizione paritaria di genere: cinque uomini e cinque donne.

Ne fanno parte: Cristina Almici (FdI), Antonio Trevisi (FI), Elena Murelli (Lega), Stefano Maullu (FdI), Giulia Pastorella (Azione), Giovanni Arruzzolo (FI), Lavinia Mennuni (FdI), Annamaria Furlan (Italia Viva), Giorgio Lo Vecchio (FI), oltre allo stesso Baldelli (FdI).



Accanto all’attività parlamentare opererà un Comitato tecnico-scientifico composto da esperti provenienti dal mondo accademico, scientifico e industriale: Rosa Alfaro Guevara, Anna Iole Arena, Elisabetta Falcone, Angelica Bianco, Maria Brunetti, Massimo Calearo Ciman, Giancarlo Cremonesi, Silvia Gambadoro, Raimondo Carlo Maria Grassi, Achille Lucio Gaspari, Giuseppe Ghisolfi, Loretta Kajon, Ubaldo Livolsi e Vincenzo Romano Spica.

Nel suo intervento Baldelli ha inoltre evidenziato il tema dell’inclusione, ricordando che oggi solo il 16% delle professioni tecnologiche è occupato da donne: “Non esiste vera innovazione senza inclusione”.

L’attività dell’Intergruppo si articolerà in cinque aree: etica e legislazione, energia sostenibile e aerospace, finanza e sistema bancario, sanità, mercati emergenti e innovazione industriale.

“La tecnologia non è un destino inevitabile ma una scelta politica”, ha concluso Baldelli. “Noi scegliamo di governarla con competenza, responsabilità e umanità”.