AgenPress. Circa 150 soldati statunitensi sono rimasti feriti nella guerra con l’Iran, in corso da 10 giorni. Il numero delle vittime non è stato reso noto in precedenza. il Pentagono aveva reso noto solo otto feriti gravi tra i militari statunitensi.

In una dichiarazione il Pentagono ha stimato il numero dei feriti in circa 140, affermando che la stragrande maggioranza di essi era di entità lieve.

“Dall’inizio dell’operazione Epic Fury, circa 140 militari statunitensi sono rimasti feriti nel corso di 10 giorni di attacchi continui”, ha affermato il portavoce capo del Pentagono, Sean Parnell. Ha affermato che 108 dei militari feriti erano già tornati in servizio.

L’Iran ha lanciato attacchi di rappresaglia contro le basi militari statunitensi dall’inizio del conflitto, il 28 febbraio. Ha inoltre colpito missioni diplomatiche negli stati arabi del Golfo, nonché hotel e aeroporti , e danneggiato infrastrutture petrolifere.