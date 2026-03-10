type here...

Conferita al Presidente Mattarella la laurea honoris causa in “Politica, Istituzioni e Mercato” [video]

AgenPress. L’Università degli studi di Firenze ha conferito al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la laurea magistrale honoris causa in “Politica, Istituzioni e Mercato”.

La cerimonia si inserisce nell’ambito delle celebrazioni dei 150 anni della Scuola di Scienze politiche “Cesare Alfieri” e si è svolta al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.

L’evento è stato aperto dal saluto della Rettrice Alessandra Petrucci, cui hanno fatto seguito gli interventi del Direttore del Dipartimento di Scienze politiche e sociali, Alessandro Chiaramonte, e del Presidente della Scuola di Scienze politiche “Cesare Alfieri”, Andrea Lippi. La Presidente del corso di laurea in Politica, Istituzioni e Mercato, Maria Grazia Pazienza, ha pronunciato la Laudatio.

Il titolo è stato conferito dalla Rettrice Alessandra Petrucci che ha dato lettura della motivazione.

Al termine della cerimonia il Presidente Mattarella ha tenuto la Lectio Doctoralis.

Prima di far rientro a Roma, il Capo dello Stato ha visitato l’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età Contemporanea, accolto dal Presidente dell’Istituto, Vannino Chiti.

