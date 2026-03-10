Il cancelliere Merz invita Israele ad abbandonare i piani di annessione della Cisgiordania

AgenPress. Il cancelliere Friedrich Merz ha invitato Israele ad abbandonare qualsiasi piano di annessione di territori in Cisgiordania, criticando ancora una volta la pianificazione statunitense e israeliana in merito allo sviluppo della guerra contro l’Iran.

“Le misure di annessione in discussione a Gerusalemme complicheranno ulteriormente la soluzione dei due Stati”, ha affermato Merz. “Il governo tedesco chiede con urgenza che tali misure vengano evitate per quanto riguarda la cosiddetta area E1. Sarebbe un grave errore”, ha dichiarato Merz oggi durante una conferenza stampa con il Primo Ministro ceco Andrej Babis, riferendosi alle misure recentemente adottate dal governo israeliano per estendere il proprio controllo sul territorio palestinese. La “registrazione delle proprietà statali israeliane in Cisgiordania” ha persino suscitato reazioni internazionali.

Riferendosi alla pianificazione statunitense e israeliana per la regione, il Cancelliere ha nuovamente espresso preoccupazione per il “giorno dopo”. “I due Paesi sono in guerra contro l’Iran da oltre una settimana e condivido molti dei loro obiettivi. Ma ciò che ci preoccupa di più è che non esiste chiaramente un piano comune su come porre fine a questa guerra in modo rapido e convincente”, ha affermato, invitando l’Iran a smettere di attaccare “indiscriminatamente” gli Stati della regione.

Nella stessa conferenza stampa, Merz si è anche espresso contro la possibilità di allentare le sanzioni contro la Russia, nonostante l’aumento dei prezzi del petrolio. “Non c’è motivo per questo”, ha osservato, sottolineando che, anche alla luce degli aumenti, “la nostra posizione rimane chiara: sosteniamo l’Ucraina”. La Russia, ha aggiunto, farebbe marcia indietro solo se aumentasse la pressione su Mosca e “la riduzione dei prezzi del petrolio sui mercati non dovesse avvenire a scapito della solidarietà con l’Ucraina”.