Raimondo Grassi: “Energia, innovazione e intelligenza artificiale per la competitività del paese”

AgenPress. Rafforzare il ruolo strategico dell’energia sostenibile e dell’innovazione tecnologica come leve di sviluppo industriale e sicurezza nazionale: è questo l’impegno al centro dell’attività di Raimondo Carlo Maria Grassi, industriale e docente, nominato Presidente della Commissione “Energia Sostenibile, AI e Aerospace” dell’Intergruppo Parlamentare “AI, Empowerment e Mercati Emergenti”.

La Commissione avvierà da subito tavoli operativi e iniziative di approfondimento su transizione energetica, integrazione dell’Intelligenza Artificiale nei sistemi infrastrutturali e sviluppo delle tecnologie aerospaziali, con particolare attenzione alla sostenibilità e alla competitività del sistema produttivo italiano.

“Ringrazio per la fiducia l’ on. Antonio Baldelli. L’innovazione tecnologica applicata all’energia e alle infrastrutture rappresenta una priorità strategica per il Paese”, ha dichiarato Grassi. “L’Intelligenza Artificiale può migliorare l’efficienza dei sistemi, rafforzare la sicurezza delle reti e accelerare la transizione verso modelli sostenibili. È necessario un approccio industriale solido, fondato su ricerca, investimenti e competenze”.

Imprenditore attivo nei settori energia, infrastrutture e aerospazio, Grassi unisce esperienza industriale e visione accademica, promuovendo un modello di sviluppo che integra sostenibilità, innovazione e cooperazione tra pubblico e privato.

L’attività della Commissione si inserisce nel quadro dei lavori dell’Intergruppo parlamentare, volto a garantire una governance responsabile dell’Intelligenza Artificiale e a valorizzarne l’impatto su economia reale, ricerca scientifica e servizi ai cittadini.