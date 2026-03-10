type here...

Washington ha chiesto a Israele di fermare gli attacchi alle infrastrutture energetiche dell’Iran

AgenPress. Gli Stati Uniti hanno chiesto a Israele di porre fine agli attacchi contro le infrastrutture energetiche iraniane. Washington ha inviato il messaggio al capo di stato maggiore delle IDF, Eyal Zamir

Secondo il rapporto, l’amministrazione Trump ha citato tre motivi, tra cui l’obiettivo di collaborare con il settore petrolifero iraniano dopo la guerra.

Tra le altre ragioni c’è il timore che tali attacchi possano danneggiare il popolo iraniano e scatenare massicci attacchi di rappresaglia da parte dell’Iran contro le infrastrutture energetiche degli stati del Golfo.

La Casa Bianca, il Dipartimento di Stato e l’ambasciata israeliana a Washington non hanno ancora risposto alle richieste di commento.

