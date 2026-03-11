Malan (FI): “Le parole di Gratteri inquietanti”

AgenPress. Lucio Malan, presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, definisce le parole di Gratteri “inquietanti” e pone la domanda chiave: “Come può essere interpretato questo atteggiamento se non come una minaccia, particolarmente grave in quanto formulata da parte di chi ha l’alta responsabilità e l’alto potere di ‘fare i conti’ come un procuratore della Repubblica?”.

Malan esprime solidarietà alla giornalista del Foglio Ginevra Leganza che ha fatto l’intervista a Gratteri e all’intera redazione, e giudica opportuna la scelta del quotidiano di chiamare in causa Fnsi e Ordine dei giornalisti: “Il rispetto della fondamentale libertà d’informazione va osservato sempre, non solo quando l’interlocutore rivolge domande gradite”.