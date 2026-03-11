Parlamento: Calearo Ciman entra nell’Intergruppo “AI, empowerment e mercati emergenti”

“Onorato di contribuire con esperienza su mercati esteri e connettività”

AgenPress. Presentato alla Camera dei Deputati l’Intergruppo Parlamentare “AI, Empowerment e Mercati Emergenti”, iniziativa trasversale dedicata alla governance etica dell’Intelligenza Artificiale e allo sviluppo sostenibile dell’innovazione.

Tra i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico entra Massimo Calearo Ciman, industriale con una consolidata esperienza nei settori delle telecomunicazioni, della connettività e dell’industria 4.0, da anni attivo nei mercati internazionali e nei processi di innovazione industriale.

Calearo Ciman farà parte dei lavori della Commissione 2 “Energia Sostenibile, AI e Aerospace”, presieduta da Raimondo Carlo Maria Grassi, e della Commissione 4 “Mercati Emergenti, Industria e Innovazione”, presieduta da Ubaldo Livolsi, contribuendo con competenze strategiche legate allo sviluppo tecnologico e alla competitività globale delle imprese italiane.

“Sono onorato di entrare in questo Intergruppo parlamentare quale membro del Comitato Tecnico-Scientifico, al cui interno vi sono figure di riconosciuta capacità scientifica e tecnica — ha dichiarato Calearo Ciman — metto a disposizione la mia esperienza nei mercati esteri e nella connettività per promuovere uno sviluppo etico, inclusivo e sostenibile dell’Intelligenza Artificiale, a supporto della crescita industriale e della cooperazione internazionale”.

L’Intergruppo avvia così un percorso istituzionale volto a integrare indirizzo legislativo e competenze tecnico-scientifiche per valorizzare l’Intelligenza Artificiale come leva di sviluppo economico, innovazione responsabile e competitività