Picierno (Pd): “Le parole del procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, rivolte al Foglio sono gravi”

AgenPress. “Le parole del procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, rivolte al Foglio sono gravi”, dichiara dice Pina Picierno (Pd), vicepresidente del Parlamento Europeo, commentando dichiarazioni del magistrato al Foglio.

“Intimidire un giornale, lasciar presagire un possibile regolamento di conti giudiziario dopo il voto e ricorrere a un’ironia tossica e aggressiva non fa onore alla magistratura italiana – dichiara l’esponente dem – In una fase così delicata dovremmo invece recuperare una dimensione di confronto alta e costituente, degna della Carta costituzionale che abbiamo”.

