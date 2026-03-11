Tre navi attaccate nello Stretto di Hormuz

AgenPress. Secondo compagnie assicurative e fonti marittime, tre navi sono state colpite da proiettili non identificati nello Stretto di Hormuz. Una di esse ha preso fuoco e la maggior parte dell’equipaggio è stata costretta ad abbandonare la nave.

Secondo fonti marittime, la nave cargo battente bandiera thailandese Mayuree Naree è stata attaccata a circa 11 miglia nautiche a nord dell’Oman.

L’United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) ha successivamente annunciato che l’incendio è stato spento e che non vi è stato alcun impatto ambientale. L’equipaggio necessario rimane a bordo.

In precedenza, la nave portacontainer battente bandiera giapponese One Majesty è stata attaccata da un missile di origine sconosciuta a 25 miglia nautiche a nord-ovest di Ras Al Khaimah, negli Emirati Arabi Uniti, secondo fonti marittime. L’equipaggio è salvo e la nave si sta dirigendo verso un ancoraggio sicuro.

Secondo le informazioni fornite dalle compagnie assicurative, anche una terza nave cargo è stata colpita da un missile di origine sconosciuta a circa 50 miglia a nord-ovest di Dubai.

Secondo la società di gestione del rischio Vanguard, il missile ha colpito lo scafo della Star Gwyneth, battente bandiera delle Isole Marshall. L’equipaggio è salvo.