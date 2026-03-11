Ue: Rojc (Pd), Meloni ancora con Orban vuole resti unanimità

AgenPress. “La premier Meloni si schiera con Orban in campagna elettorale e dice ancora una volta no al superamento del principio di unanimità, bloccando di fatto l’integrazione europea. Questo è proprio il bivio politico in cui si trova Meloni, che continua a portare il nostro Paese sulla strada sbagliata.
L’Italia non dovrebbe limitarsi a ‘dare una mano’ o meglio a lavarsene le mani, ma dovrebbe essere protagonista nel costruire un nuovo e più avanzato sistema federale europeo. Il diritto di veto, con cui Orban vorrebbe inchiodare l’Ucraina fuori dall’Europa, è lo snodo su cui si gioca il futuro della nostra Europa, non di un ormai nebuloso Occidente”.
Lo afferma la segretaria della commissione Politiche Ue Tatjana Rojc (Pd), a proposito della dichiarazione “non consideriamo praticabile aggirare il principio dell’unanimità richiesto per le modifiche al bilancio UE” pronunciata dalla presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, nelle comunicazioni in Senato in vista del Consiglio Ue e sulla crisi in Medio Oriente.